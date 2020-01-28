Состав сборной России по биатлону в следующем сезоне может сократиться вдвое

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что число биатлонистов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону, может сократиться вдвое. По итогам этапа в Поклюке сборная России установила антирекорд — 26 гонок подряд без медалей в Кубке мира. Перед стартом сезона в состав мужской и женской команд России вошло по 16 спортсменов.



«Время исправить ситуацию до чемпионата мира есть. Если не получится, будем смотреть на ситуацию более глобально. Мы же анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину выдающихся достижений тех же французов, других команд, которые прибавляют в ходе сезона. Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определённые решения. Но надо ещё посмотреть, пойдёт ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже 1000 метров, они тренируются только на высоте. Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине.

Сочи мы пробовали, но у нас не очень хорошо там получается, прогресса нет, даже наблюдается ухудшение. Сейчас анализируем каждое место для подготовки. Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечёт определённые изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав», — цитирует Драчёва ТАСС.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Антхольце 13 февраля.