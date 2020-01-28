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Сборная России завоевала бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону

Сборная России завоевала бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Российские биатлонисты Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв завоевали бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Золото выиграли норвежцы. Серебряными призёрами стали чехи.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юноши. Эстафета. 3х7,5
1. Норвегия (Мартин Улдаль, Мортен Торнблад Самейен, Мартин Невланн) — 1:04.07,0 (0+6).
2. Чехия (Ондржей Манек, Йозеф Кабрда, Йонас Маречек) — +1.15,7 (0+9).
3. Россия (Алексей Зубарев, Олег Домичек, Алексей Ковалёв) — +1.37,5 (0+10).
4. Словения (Матич Репник, Йерней Горопечник, Ловро Планко) — +2.13,2 (0+8).
5. Франция (Эрик Перро, Виктор Кулле, Дамьен Леве) — +2.25,7 (2+9).

Сегодня, 28 января, в Ленцерхайде также состоится эстафета у девушек.

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