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Логинов и Миронова удерживают лидерство в обновлённом рейтинге СБР

Логинов и Миронова удерживают лидерство в обновлённом рейтинге СБР
Биатлон 0

На официальном сайте Союза биатлонистов России был опубликован обновлённый рейтинг. Среди мужчин первую позицию сохранил Александр Логинов, среди женщин – Светлана Миронова. Рейтинг был обновлён по итогам шестого этапа Кубка мира и Кубка IBU, а также отборочных соревнований на чемпионат Европы в Ижевске.

Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Мужчины
1. Александр Логинов – 1160.
2. Матвей Елисеев – 984.
3. Кирилл Стрельцов – 715.
4. Алексей Слепов – 643.
5. Дмитрий Иванов – 523.
6. Вадим Филимонов – 511.
7. Пётр Пащенко – 497.
8. Семён Сучилов – 461.
9. Евгений Гараничев – 444.
10. Юрий Шопин – 392.

Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Женщины
1. Светлана Миронова – 711.
2. Ирина Старых – 677.
3. Екатерина Глазырина – 673.
4. Наталья Гербулова – 656.
5. Лариса Куклина – 641.
6. Екатерина Юрлова-Перхт – 608.
7. Евгения Павлова – 607.
8. Анастасия Поршнева – 554.
9. Валерия Васнецова – 516.
10. Елизавета Каплина – 459.

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