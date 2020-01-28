Логинов и Миронова удерживают лидерство в обновлённом рейтинге СБР

На официальном сайте Союза биатлонистов России был опубликован обновлённый рейтинг. Среди мужчин первую позицию сохранил Александр Логинов, среди женщин – Светлана Миронова. Рейтинг был обновлён по итогам шестого этапа Кубка мира и Кубка IBU, а также отборочных соревнований на чемпионат Европы в Ижевске.



Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Мужчины

1. Александр Логинов – 1160.

2. Матвей Елисеев – 984.

3. Кирилл Стрельцов – 715.

4. Алексей Слепов – 643.

5. Дмитрий Иванов – 523.

6. Вадим Филимонов – 511.

7. Пётр Пащенко – 497.

8. Семён Сучилов – 461.

9. Евгений Гараничев – 444.

10. Юрий Шопин – 392.

Рейтинг СБР. Сезон-2019/2020. Женщины

1. Светлана Миронова – 711.

2. Ирина Старых – 677.

3. Екатерина Глазырина – 673.

4. Наталья Гербулова – 656.

5. Лариса Куклина – 641.

6. Екатерина Юрлова-Перхт – 608.

7. Евгения Павлова – 607.

8. Анастасия Поршнева – 554.

9. Валерия Васнецова – 516.

10. Елизавета Каплина – 459.