Драчёв: у российских биатлонистов нет провала. Это Франция и Норвегия ушли в отрыв от всех

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил отсутствие медалей у россиян на предыдущих этапах Кубка мира.
Ранее на этапе КМ в Поклюке (Словения) российская сборная обновила свой антирекорд в Кубке мира, не сумев завоевать награды в 26-й гонке кряду.
«В каждой гонке у нас были шансы, и у парней, и у девушек. Совсем пропащих гонок у нас не было, особенно у ребят, где есть Логинов и Матвей Елисеев. К сожалению, январь для нас сложился действительно тяжело.
Важный фактор – выступление французов и норвежцев в этом сезоне. Они неожиданно для всех сделали взлёт, ошеломили всех. Возможно, они нашли что-то, что позволяет им показывать запредельные результаты, когда сразу по шесть человек доезжают в десятку. Французы в этом сезоне вообще неудержимы. Так что говорить о том, что у нас какой-то провал, не приходится. Мы остались на том же уровне, на котором и были. Точно так же, как и шведы, немцы и ещё несколько команд. Мы соревнуемся скорее с ними, тогда как французы и норвежцы ушли в отрыв от всех нас", — цитирует Драчёва РИА «Новости».
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