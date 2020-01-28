Сорокина: хотелось ругаться, слушая жалобы девочек — то болит, это болит

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина выразила мнение, что у женской сборной России есть шанс набрать форму к чемпионату мира. При этом она отметила, что ей не по душе частые жалобы спортсменок.

«Во время последнего этапа Кубка мира в Поклюке была тревога, а сейчас как-то спокойно. Есть ощущение, что всё будет хорошо. Нет, это не равнодушие. Больших шагов сделать не успеем, конечно. Но видно, что у ребят сохранилось желание, они хотят работать и понимают, что им нужно многое сделать. К чемпионату мира картина, думаю, будет совсем иная.



Поначалу, когда только закончила карьеру, хотелось ругаться, слушая жалобы девочек — то болит, это болит… Да мы боялись сказать! Я с растянутыми связками бегала на Кубке мира и молчала. Понимала, что меня могут куда-то отправить и я не побегу больше на Кубке мира. Мы молчали. С соплями и кашлем выходили на трассу и показывали результат. Тенденции последних лет — это возможность пропускать этапы, поберечь себя. Раньше такого не было», — сказала Сорокина в эфире «Матч ТВ».