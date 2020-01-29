Драчёв: сборная России по биатлону поборется за топ-3 зачёта Кубка наций

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что российские биатлонисты будут бороться за попадание в первую тройку общего зачёта Кубка наций по итогам чемпионата мира 2020 года.

Мировое первенство пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце (Италия).

«Мы показываем те результаты, на которые способны прямо сейчас. Мы разобрали их и выявили места, где можно добавить. Добавить так, чтобы мы не отставали в этих компонентах от лидирующих команд. Сейчас всё делается, чтобы на чемпионате мира мы держались в тройке в общем зачёте Кубка наций. Франция и Норвегия объективно идут с отрывом, но дальше есть четыре-пять стран, в том числе наша, кто может претендовать на место в тройке.

Основные задачи – работать по тем гонкам, где мы можем дать результат. Есть погодные условия, есть физическое состояние спортсменов, психологическое. На чемпионатах мира бывает так, что лидеры, которые бегут весь сезон, именно на чемпионате мира проваливаются. Заранее с полной уверенностью утверждать, какое место мы займём, было бы неправильно", — цитирует Драчёва РИА «Новости».

На текущий момент мужская сборная России набрала 4477 очков и идёт на четвёртом месте в Кубке наций после шести этапов Кубка мира. Женская команда находится на пятой строчке (4251 очко).