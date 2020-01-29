Глава СБР отреагировал на бронзу россиян в эстафете на юношеском чемпионате мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил сборную России с завоеванием бронзы в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Третье место заняли Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв.
«Поздравляю всех с бронзовой медалью на первенстве мира по юношам! Молодцы, ребята! Знай наших!» — написал Драчёв.
Глава СБР в своём «инстаграме» также разместил фото с церемонии награждения.
Золото выиграли норвежцы. Серебряными призёрами стали чехи.
В эстафете у девушек победила сборная Норвегии. Второе место заняли представительницы Италии. Бронзовая награда досталась спортсменкам из Германии. Российские биатлонистки Алёна Мохова, Дарья Малышкина и Любовь Калинина заняли восьмое место.
Сборная России завоевала бронзу в эстафете на юношеском чемпионате мира по биатлону
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