Глава СБР отреагировал на бронзу россиян в эстафете на юношеском чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил сборную России с завоеванием бронзы в эстафете на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Третье место заняли Алексей Зубарев, Олег Домичек и Алексей Ковалёв.

«Поздравляю всех с бронзовой медалью на первенстве мира по юношам! Молодцы, ребята! Знай наших!» — написал Драчёв.

Глава СБР в своём «инстаграме» также разместил фото с церемонии награждения.

Золото выиграли норвежцы. Серебряными призёрами стали чехи.

В эстафете у девушек победила сборная Норвегии. Второе место заняли представительницы Италии. Бронзовая награда досталась спортсменкам из Германии. Российские биатлонистки Алёна Мохова, Дарья Малышкина и Любовь Калинина заняли восьмое место.