Сборная России выиграла эстафету на юниорском ЧМ по биатлону, несмотря на штрафной круг

Сборная России по биатлону в составе Кирилла Бажина, Даниила Серохвостова, Вадима Истамгулова и Саида Каримуллы Халили выиграла золото в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Серебряными призёрами стали немцы. Третий результат продемонстрировали французы.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Юниоры. Эстафета. 4х7,5 км

1. Россия (Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов, Саид Каримулла Халили) — 1:32.07,7 (1+14).

2. Германия (Макс Баркевитц, Тим Гротиан, Юлиан Холландт, Данило Ритмюллер) — +20,0 (0+3).

3. Франция (Томас Бриффаз, Гийом Десмюс, Мартен Буржуа Републик, Себастьян Маон) — +24,9 (0+10).

Сегодня, 29 января, в Ленцерхайде также состоится эстафета у юниорок.