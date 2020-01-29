Васнецова объяснила, почему не попала в состав сборной России

Биатлонистка Валерия Васнецова рассказала, почему не вошла в состав основной и резервной сборной России в нынешнем сезоне.

«У нас был сбор в Рамзау, потом мы вернулись в Тюмень, чтобы провести ещё один сбор. Как только мы туда прилетели, у меня очень сильно заболел зуб мудрости. Я пошла в больницу, мне сказали, что он режется: ты либо терпи, либо удаляй. Я не могла терпеть, потому что было очень больно. Мне тогда сделали мини-операцию. Один зуб сверху вырвали, а снизу — вырезали. Четыре дня я просто провалялась с этим зубом. Потом вроде всё прошло. Затем я сильно отравилась в Тюмени. Было какое-то массовое отравление у всех. Я пролежала с температурой под 40. Когда сбор закончился, я даже домой не могла уехать. Мне настолько тяжело было. Потом более-менее температура спала. Я поехала домой. У меня сильно заболел зуб. Тогда как раз пришлось швы снимать. Недели полторы я ничего не делала, а отборы были уже через неделю после этого. Поэтому я вообще еле добегала. Может, это как-то сказалось.



Конечно, мне было очень обидно, что это так меня подкосило. Я старалась не думать об этом, продолжать работать дальше и набирать форму от старта к старту. В Тюмени изначально всё получалось, но потом что-то пошло по наклонной. На «Ижевской винтовке» не смогла справиться со стрельбой. То в лыжи не попаду, то в стрельбе не попаду, то ещё что-нибудь. Надеюсь, что теперь всё будет хорошо», — цитирует Васнецову сайт «Матч ТВ».

25 января Васнецова выиграла первый спринт в Ижевске в рамках отбора на чемпионат Европы. Во втором спринте, состоявшемся 27 января, она заняла второе место.

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