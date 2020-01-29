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Россиянки завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Россиянки завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону
Биатлон / Прочие турниры 0

Женская сборная России по биатлону в составе Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко завоевала серебряные медали в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Победу одержали французские биатлонистки, третий результат показали норвежки.

Халиуллина и Гореева блестяще преодолели свои этапы, использовав один дополнительный патрон на двоих. На третий этап Кудисова уходила на 40 секунд раньше всех соперниц, но из-за штрафного круга опустилась на вторую позицию. Шевченко взяла по одному доппатрону на каждом рубеже и не сумела догнать идеально отстрелявшую француженку.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юниорки. Эстафета. 4х6км

1. Франция – 1:22.49,5 (0 штрафных кругов+8 дополнительных патронов).
2. Россия – отставание 15,4 (1+7).
3. Норвегия — +2.08,0 (0+6).

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