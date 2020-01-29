Братья Бё по-разному будут готовиться к чемпионату мира по биатлону

Норвежские биатлонисты братья Тарьей и Йоханнес Бё по-разному будут готовиться к чемпионату мира в Антхольце (Италия). Тарьей вместе с Ветле Шостадом Кристиансеном, Эрлендом Бьонтегордом и Йоханнесом Дале сразу из Поклюки отправился в Сейзер-Альм (Италия).

«Я уверен, что это правильное решение. Особенно для меня и Ветле, нам нужно больше времени для акклиматизации. Мы должны подняться на высоту, а потом постепенно спускаться. Мне хотелось бы побыть дома, но когда чемпионат мира проходит на высоте, это нечто особенное. Приходится расставлять приоритеты и действовать в ущерб любви. Но мы должны попытаться компенсировать это драгоценным металлом», – приводит слова старшего Бё NTB.

Йоханнес, который в январе стал отцом, сообщил, что начнёт подготовку в Осло и присоединится к команде на сборе незадолго до чемпионата мира.

«В последние годы у меня всё неплохо получалось в Антхольце. Мы поднимались на высоту в воскресенье и начинали соревноваться в четверг или пятницу, и, по-моему, всё было отлично. Хотя, наверное, можно и лучше. Забота о семье важна для меня, но это не должно сказываться на 100-процентной подготовке. Подготовка – это основа, и я пойму, насколько долго могу оставаться внизу, чтобы максимально быть готовым стартовать в горах», – сказал Йоханнес.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт в Антхольце с 13 по 23 февраля.