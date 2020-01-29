А. Резцова: по поводу заграницы — правильный подход, а с сокращением команды я не согласна

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала идею главы Союза биатлонистов России Владимира Драчёва о сокращении сборной с 16 до 8 человек, но одобрила планы СБР о тренировках команды за рубежом.

«Это ненормально! Если мы сейчас из того числа не можем выбрать сильнейших, то что будет при сокращении команды? Вообще никого не выберем. Если он думает, что мы восемь спортсменов будем централизованно готовить и они победят, то я сомневаюсь. В таких случаях, наоборот, надо расширять составы. И за два года до Олимпиады просматривать биатлонистов на этапах Кубка IBU и Кубка мира, отбирать сильнейших. Так делал великий тренер Грушин: набирал расширенный состав, тесно работал с личными тренерами, которые лучше знают своих спортсменов. И потом к началу сезона фильтровали сильнейших и централизованно готовили. А сокращать… У них что, денег нет?

Тренироваться за границей? А в Сочи такие же расценки, как за границей. Кстати, идея Драчёва заниматься в другой стране довольно хорошая. Тогда команда может поехать на различную высоту тренироваться. В Сочи же заставляли тренироваться, потому что было указание: не вывозить деньги из страны. Там же такую базу построили к Олимпиаде, надо использовать. Но такой подход неправильный. Считаю, что сказал Драчёв по поводу заграницы — правильный подход. Ну а с сокращением команды я не согласна», — приводит слова Резцовой Sport24.