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Шемп не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира

Шемп не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира
Биатлон / Чемпионат мира 0

Сборная Франции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия). Информация сообщается в официальном «твиттере» IBU.

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Мужчины: Бенедикт Долль, Филип Хорн, Йоханес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер.

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Женщины: Дениз Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройсс.

Особенно стоит отметить отсутствие в составе сборной четырёхкратного чемпиона мира Симона Земпа.

Ранее состав на чемпионат мира объявила сборная Франции.

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