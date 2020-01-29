Шемп не попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира

Сборная Франции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия). Информация сообщается в официальном «твиттере» IBU.



Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Мужчины: Бенедикт Долль, Филип Хорн, Йоханес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер.



Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Женщины: Дениз Херрман, Янина Хеттих, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер, Франциска Пройсс.



Особенно стоит отметить отсутствие в составе сборной четырёхкратного чемпиона мира Симона Земпа.



Ранее состав на чемпионат мира объявила сборная Франции.