Команда Швеции назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Сборная Швеции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пепп Фемлинг, Мартин Понсилома, Торстейн Стенерсен.
Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Женщины: Эльвира Эберг, Анна Эберг, Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхейм.
Особенно стоит отметить присутствие в составе лидеров: сестёр Эберг и Себастьяна Самуэльссона.
Ранее состав на чемпионат мира объявили сборные Франции и Германии.
Читайте также
- 29 января 2020
-
19:01
-
18:34
-
18:17
-
17:58
-
17:38
-
16:50
-
16:25
-
16:24
-
14:34
-
14:21
-
10:12
-
09:11
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
-
18:21
-
18:19
-
14:41
-
14:17
-
14:08
-
12:29
-
10:36
-
08:25
-
08:10
-
08:05
- 27 января 2020
-
21:31
-
19:29
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
15:45
-
15:42
-
15:33
-
15:29
Партнерский контент