Команда Швеции назвала состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Швеции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).



Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пепп Фемлинг, Мартин Понсилома, Торстейн Стенерсен.



Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Женщины: Эльвира Эберг, Анна Эберг, Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхейм.



Особенно стоит отметить присутствие в составе лидеров: сестёр Эберг и Себастьяна Самуэльссона.



Ранее состав на чемпионат мира объявили сборные Франции и Германии.