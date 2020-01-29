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Команда Швеции назвала состав на чемпионат мира по биатлону

Команда Швеции назвала состав на чемпионат мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Сборная Швеции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пепп Фемлинг, Мартин Понсилома, Торстейн Стенерсен.

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швеции. Женщины: Эльвира Эберг, Анна Эберг, Анна Магнуссон, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхейм.

Особенно стоит отметить присутствие в составе лидеров: сестёр Эберг и Себастьяна Самуэльссона.

Ранее состав на чемпионат мира объявили сборные Франции и Германии.

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