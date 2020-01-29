Глазырина поделилась в «Инстаграме» мнением болельщицы, критикующей тренерский штаб СБР

Российская биатлонистка, лидер общего зачёта Кубка IBU сезоне-2019/2020 Екатерина Глазырина опубликовала в своём «инстаграме» мнение подписчицы по поводу того, что 31-летнюю биатлонистку не включили в состав сборной России на чемпионат мира в Италии.
«Дак может мы Александра Логинова не возьмём? Канадцы и американцы активно защищают своих спортсменов, попавшихся на допинге, а мы топим спортсменов из доклада Макларена, которые не были уличены в применении допинга», — написала подписчица.
Болельщица прокомментировала также тот факт, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев отказывается вызывать Глазырину в команду на этап Кубка мира и чемпионат мира.
«И где же, господа тренеры, спортивный принцип? Если одну из лучших биатлонисток страны Катю Глазырину не берут в сборную?» — недоумевает болельщица.
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