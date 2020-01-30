Цветков о чемпионате СЗФО: рассказ о том, как я до этого докатился, будет слишком длинным

Чемпион мира 2017 года российский биатлонист Максим Цветков принял участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам в Кировске. В гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом он продемонстрировал восьмой результат (44.22,1). Победителем соревнований стал Алексей Шемякин (40.19,5).

Цветков прокомментировал решение принять участие в этих соревнованиях.



«Я думаю, рассказ про то, как я до этого докатился, будет слишком длинным, ведь катился целых шесть месяцев, начиная с августа. Наверное, стоит провести отдельно прямой эфир и там всё расскажу. В один пост это невозможно вместить», – написал Цветков в своём «инстаграме».

Ранее Максим не принял участия в отборе на чемпионат Европы по биатлону в Отепя.