Цветков о чемпионате СЗФО: рассказ о том, как я до этого докатился, будет слишком длинным
Чемпион мира 2017 года российский биатлонист Максим Цветков принял участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам в Кировске. В гонке на 15 км свободным стилем с раздельным стартом он продемонстрировал восьмой результат (44.22,1). Победителем соревнований стал Алексей Шемякин (40.19,5).
Цветков прокомментировал решение принять участие в этих соревнованиях.
«Я думаю, рассказ про то, как я до этого докатился, будет слишком длинным, ведь катился целых шесть месяцев, начиная с августа. Наверное, стоит провести отдельно прямой эфир и там всё расскажу. В один пост это невозможно вместить», – написал Цветков в своём «инстаграме».
Ранее Максим не принял участия в отборе на чемпионат Европы по биатлону в Отепя.
Биатлонисты Цветков и Волков не будут участвовать в отборе на чемпионат Европы
Читайте также
- 30 января 2020
-
09:36
-
08:54
- 29 января 2020
-
22:32
-
19:01
-
18:34
-
18:17
-
17:58
-
17:38
-
16:50
-
16:25
-
16:24
-
14:34
-
14:21
-
10:12
-
09:11
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
-
18:21
-
18:19
-
14:41
-
14:17
-
14:08
-
12:29
-
10:36
-
08:25
-
08:10
-
08:05
- 27 января 2020
-
21:31
-
19:29
-
18:27
-
18:12
-
17:39
-
15:45
Партнерский контент