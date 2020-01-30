Королькевич: Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось

Тренер сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич оценил проблемы команды России, с которой он раньше работал.

«Мне кажется, проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные. Поколение Зайцевой и Черезова установило планку. Все привыкли к медалям, но надо признаться самим себе: конкуренция в биатлоне стала колоссальной. Посмотрите плотность результатов. Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось. Надо тренироваться, совершенствоваться, а условия в Европе в сравнении с российской зимой намного лучше. Поэтому в лидерах по скорости — французы, немцы, швейцарцы.

Сочи? Там не всё гладко. Стадион, стрельбище, лыжероллерная трасса — это понятно, это хорошо. Но на той трассе нельзя нормально тренироваться, там такая конфигурация, что даже восстанавливающую работу не проведёшь. Очень сложный рельеф, когда приехали в Сочи на летний чемпионат России, девочки снимали роллеры и шли пешком. Для некоторых был шок, Шумилова, по-моему, ни разу так и не спустилась. Работали только на пологом участке в районе стрельбища.

В Сочи нет дорог, на которых можно намотать километраж. Шаг вправо, шаг влево — закрытая зона. На велосипедах — только снизу вверх или сверху вниз, а в той же Антерсельве кружи, где хочешь, целый день. На мой взгляд, россиянам нужно принять эту реальность и перестраивать подготовку с расчётом на максимальную адаптацию к европейскому среднегорью.



Правда, в России всегда были проблемы с организацией. И в мою бытность тоже. План, составленный в начале мая, выполнялся вдогонку. Глава ЦСП и президент федерации Александр Кравцов оказывал серьёзную помощь, однако трудности всё равно возникали. Сейчас они усилились. Видел, как в прошлом году проходил отбор российской сборной в Контиолахти. Команду логистически разбросали на 30 километров, питались не вместе, на трассу приезжали по отдельности. Это не такие уж мелочи, это важно. Подготовку нужно продумывать очень тщательно.



Плюс отрыв от дома. И белорусы, и россияне, начиная с ноября, практически не видят близких, это тоже сказывается на результатах. Если заранее заказаны места, спортсмены сами оплачивают перелёт и проживание жен и подруг, но ведь и это надо предусмотреть. Что ещё можно придумать, непонятно. Ясно, что отличие от европейских сборных есть, причём серьёзное", — цитирует Королькевича сайт «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольце.