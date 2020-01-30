Драчёв отреагировал на победу сборной России на юниорском чемпионате мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил сборную России с победой в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Золото выиграли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили.
«Поздравляю российскую юниорскую команду с победой! Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили — чемпионы мира в эстафете 4х7,5 км. Всех болельщиков биатлона с победой! Знай наших!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Драчёв также отметил выступление россиянок Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко, завоевавших серебро в эстафете.
«Поздравления нашим юниорам! Серебро в эстафете! Девочки молодцы!» — написал Драчёв.
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