Драчёв отреагировал на победу сборной России на юниорском чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поздравил сборную России с победой в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Золото выиграли Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили.

«Поздравляю российскую юниорскую команду с победой! Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Вадим Истамгулов и Саид Каримулла Халили — чемпионы мира в эстафете 4х7,5 км. Всех болельщиков биатлона с победой! Знай наших!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

Драчёв также отметил выступление россиянок Анастасии Халиуллиной, Анастасии Гореевой, Алины Кудисовой и Анастасии Шевченко, завоевавших серебро в эстафете.

«Поздравления нашим юниорам! Серебро в эстафете! Девочки молодцы!» — написал Драчёв.

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