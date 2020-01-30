Тренер женской сборной Франции по биатлону: успеем восстановиться перед ЧМ

Тренер женской сборной Франции по биатлону Фредерик Жан прокомментировал ситуацию в команде перед чемпионатом мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). На шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) французские биатлонистки завоевали золото в составе сборной в смешанной эстафете, Анаис Бескон дважды стала бронзовой медалисткой.
«Я очень доволен этапом в Поклюке. Радует, что подготовка удалась и команда в хорошем настроении. Несколько дней уйдёт на отдых и восстановление, после чего мы будем готовиться почти две недели перед первой смешанной эстафетой чемпионата мира. У нас будет время, чтобы набрать наилучшую форму перед турниром. Надеюсь, проведённая за две недели работа окупится», – цитирует Жана Nordic Magazine.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля.
- 30 января 2020
-
11:38
-
11:01
-
10:50
-
10:43
-
10:14
-
09:36
-
08:54
- 29 января 2020
-
22:32
-
19:01
-
18:34
-
18:17
-
17:58
-
17:38
-
16:50
-
16:25
-
16:24
-
14:34
-
14:21
-
10:12
-
09:11
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
-
18:21
-
18:19
-
14:41
-
14:17
-
14:08
-
12:29
-
10:36
-
08:25
-
08:10
-
08:05
- 27 января 2020
-
21:31