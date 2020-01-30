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Тренер женской сборной Франции по биатлону: успеем восстановиться перед ЧМ

Тренер женской сборной Франции по биатлону: успеем восстановиться перед ЧМ
Биатлон / Чемпионат мира 0

Тренер женской сборной Франции по биатлону Фредерик Жан прокомментировал ситуацию в команде перед чемпионатом мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). На шестом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения) французские биатлонистки завоевали золото в составе сборной в смешанной эстафете, Анаис Бескон дважды стала бронзовой медалисткой.

«Я очень доволен этапом в Поклюке. Радует, что подготовка удалась и команда в хорошем настроении. Несколько дней уйдёт на отдых и восстановление, после чего мы будем готовиться почти две недели перед первой смешанной эстафетой чемпионата мира. У нас будет время, чтобы набрать наилучшую форму перед турниром. Надеюсь, проведённая за две недели работа окупится», – цитирует Жана Nordic Magazine.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля.

Источник: Nordic Magazine

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