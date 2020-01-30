Королькевич отреагировал на слова Пихлера о допинге в сборной России

Тренер сборной Беларуси по биатлону Владимир Королькевич, ранее работавший с командой России, прокомментировал ситуацию с врачом Станиславом Дмитриевым, которого четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал Доктор Шприц.

«Знаете, я много лет проработал в лыжах и биатлоне и никогда не видел Дмитриева, только слышал. Потом на корейском чемпионате мира-2009 случился скандал с россиянами. И спустя четыре года Дмитриев вдруг появился в расположении сборной. Это был декабрь 2013-го, шёл третий этап Кубка мира в Анси, олимпийский сезон. Ко мне стали подходить европейские коллеги: «Владимир, если не хочешь корейского сценария, будь начеку».



В конце 2013-го резко выстрелила Ирина Старых? Совершенно верно. Шла в тотале второй, её проверяли на каждом этапе, и было совершенно ясно, что любые манипуляции чреваты. Да и зачем? Человек выступает успешно, чувствует себя прекрасно, никаких проблем, — оставьте её в покое. Чем закончилось, вы знаете», — цитирует Королькевича сайт «Матч ТВ».

Королькевич также прокомментировала слова бывшего тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера о ситуации с допингом в команде. Немец сказал: «Королькевич не мог не знать, что творилось у него в команде».

«Если так рассуждать, он тоже не мог не знать, почему к его спортсменкам появились претензии ВАДА, а их результаты в Сочи были аннулированы. Никто из нас ничего не знал, абсолютно. Никто нас ни во что не посвящал, понимаете? Да и как можно сомневаться, если девочки прошли в тот год безумное количество тестов? Взять Вилухину. У неё были проблемы со щитовидкой, её серьёзно лечили. Болезнь не сочеталась ни с какими препаратами, только с альтернативной медициной. Пропила особый курс, набрала на гормональном фоне шесть кило. Мы потом отбирали у неё ужины. И были голодные слёзы. Олю удалось вывести из того состояния, успешно выступила, практически вытащила серебряную эстафету. И таких моментов было не один и не два, если начать вспоминать.

Ясно, что говорить о государственной системе перебор. Возникло клеймо, распространившееся на всех. Есть фактор огульности, хотя говорить о таких вещах нужно взвешенно и предметно. Взять спортсменов, которые никогда не попадались и добывали медали: Шипулина, Зайцеву… Их же под микроскопом тестировали и ничего не нашли. За что казнить?" — сказал Королькевич.

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