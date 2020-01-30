«Ноги бегут, а стрелять меня научат». Сидоров рассказал о попадании в сборную России

Биатлонист Евгений Сидоров рассказал, как отреагировал на попадание в состав сборной России на централизованную подготовку.

«Это удивило. Но потом мне объяснили, что я был в топ-5 среди юниоров по лыжному ходу. Сказали, что состав «Б» будет молодым. Поэтому понял, почему попал в состав. Конечно, обрадовался.

На каждом старте в прошлом сезоне я доказывал, что с ногами у меня всё в порядке, бегу стабильно, постоянно вхожу в пятёрку лучших по лыжному ходу. Я не переживал за свои ноги. Хотел попасть в команду, чтобы меня научили стрелковой работе.

С Владимиром Петровичем Драчёвым мы познакомились, когда я выступал на соревнованиях на его призы. Только тогда узнал, что он возглавлял Всеволжский район. Он попросил Сергея Ивановича Белозёрова, с которым тесно общался, чтобы он занялся моей стрелковой подготовкой. Анатолий Николаевич Хованцев тоже наблюдал за мной. У него даже было интервью, где он говорит, что я хорошо бегу, но именно в стрелковом плане не могу себя реализовать. Вот они попробовали подключить меня к сборной, чтобы как-то научить стрелковой части», — цитирует Сидорова сайт «Матч ТВ».

Биатлонист также прокомментировал точку зрения о том, что его попадание в состав связано с протекцией Драчёва.



«Мои родители с ним никогда не пересекались. Вообще родителей у меня давно нет. В 2005-м умерла мама, в 2010-м — папа. Я сейчас живу с бабушкой. Папа работал на заводе, мама — нянечкой. Даже сейчас с Владимиром Петровичем никто из родственников не знаком», — сказал Сидоров.