Сидоров — о провале в Кубке IBU: я ни разу не тренировался и не бегал на высоте

Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал неудачное выступление на этапах Кубка IBU нынешнего сезона. Его лучшим результатом стало 76-е место в спринте в Шушене.

«За все 10 лет своей карьеры я ни разу не тренировался и не бегал на высоте. Только в прошлом году мы ездили в Рамзау, где катались на лыжах на высоте 3000 метров. Это были единственные горные сборы в моей жизни. На Кубке IBU мы бежали всё время на высоте. Я чувствовал себя хорошо, мышцы работали, в стрелковом плане всё в порядке. Но после финиша не понимал, где мог столько проиграть, в чём причина.

После двух этапов нам сказали, что будут добавлять еще кого-то. Но никого не добавили. Антона (Бабикова) отправили в Россию, а нас оставили. Тренеры ничего не говорили. По самочувствию они видели, что я тренируюсь так же, что готов бежать. Не понимали, почему так происходит. После первого этапа видели, что я сам не свой, что мне почему-то не бежится. Пытались на второй этап подвестись по-другому, сделать другие тренировки. Но все равно не помогло. И на третий этап тоже поменяли план, снова попытались иначе подвестись. И все равно. Подготовку меняли, но сам организм не хотел дать те силы, чтобы быстро бежать», — цитирует Сидорова сайт «Матч ТВ».