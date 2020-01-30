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Драчёв: больших иллюзий по поводу ЧМ не питаем. Понимаем своё место в биатлоне

Драчёв: больших иллюзий по поводу ЧМ не питаем. Понимаем своё место в биатлоне
Биатлон / Чемпионат мира 0

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

«Сейчас идёт анализ по каждому человеку: что было сделано не так, что предстоит исправить. Конечно, больших иллюзий по поводу чемпионата мира мы не питаем, понятно, что в одночасье взять и начать выступать лучше французов или норвежцев мы не сможем, своё место в этом кругу биатлона мы понимаем. Но всё же надеемся на огромную работу, которая была проведена. Главное сейчас — восстановить команду.

Время ещё есть, и я бы не сказал, что всё плачевно и у нас нет шансов. У нас хорошие стрелки и есть два лидера в мужском составе. Надеемся и на Екатерину Юрлову, которая умеет чётко подходить к главным стартам. Светлана Миронова без промахов на рубежах тоже может навязать борьбу лидерам, по большей части в спринтерской гонке. В индивидуальной гонке при чистой стрельбе в медали могут попасть Ирина Старых и Лариса Куклина», — приводит слова Драчёва ТАСС.

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