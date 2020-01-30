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Сборную Китая не пустили домой из-за вспышки коронавируса

Сборную Китая не пустили домой из-за вспышки коронавируса
Биатлон / Кубок мира 0

Представители сборной Китая по биатлону не стали вылетать на родину — всю команду предостерегли от возвращения из-за вспышки коронавируса. Биатлонисты планировали принять участие в Китайских зимних спортивных играх, которые запланированы на начало февраля.

«Мы были уже на пути в мюнхенский аэропорт, когда пришло сообщение. Все четыре машины остановились, после чего было решено не лететь в Китай.

Беспокойств и без того хватало. Одно из них — холод, который ожидался на соревнованиях — от 18 до 29 градусов мороза. К тому же шесть гонок за восемь дней накануне самого чемпионата мира — это перебор.

Теперь мы можем максимально подготовиться к чемпионату мира. Думаю, мы отправимся в Рупольдинг, где и будем заниматься», — цитирует главного тренера сборной Китая Уле-Эйнара Бьорндалена VG.

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