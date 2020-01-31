Экхофф: призовые? Наверное, куплю себе новую кровать
Норвежская биатлонистка, лидер общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф рассказала, как распорядится призовыми средствами, полученными за удачное выступление в текущем сезоне.
Как подсчитало издание VG, за шесть побед и одно второе место в 12 гонках Кубка мира 29-летняя спортсменка заработала порядка $ 185 тыс.
«Такие большие деньги? Вау, я даже не в курсе. Наверное, куплю себе новую кровать. Я же немного скряга — раньше была бедной и всё такое… Теперь понимаю, что значит зарабатывать биатлоном. Ожидала ли? Нет, но теперь вижу, какие суммы приходят на банковский счёт», — цитирует Экхофф VG.
Напомним, по итогам шести этапов Кубка мира Тириль на 15 очков опережает в личном зачёте Доротею Вирер из Италии.
Читайте также
- 31 января 2020
-
00:11
- 30 января 2020
-
22:46
-
18:23
-
16:42
-
16:14
-
11:38
-
11:01
-
10:50
-
10:43
-
10:14
-
09:36
-
08:54
- 29 января 2020
-
22:32
-
19:01
-
18:34
-
18:17
-
17:58
-
17:38
-
16:50
-
16:25
-
16:24
-
14:34
-
14:21
-
10:12
-
09:11
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
-
18:21
-
18:19
-
14:41
-
14:17
-
14:08
-
12:29
Партнерский контент