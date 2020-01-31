Экхофф: призовые? Наверное, куплю себе новую кровать

Норвежская биатлонистка, лидер общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф рассказала, как распорядится призовыми средствами, полученными за удачное выступление в текущем сезоне.

Как подсчитало издание VG, за шесть побед и одно второе место в 12 гонках Кубка мира 29-летняя спортсменка заработала порядка $ 185 тыс.

«Такие большие деньги? Вау, я даже не в курсе. Наверное, куплю себе новую кровать. Я же немного скряга — раньше была бедной и всё такое… Теперь понимаю, что значит зарабатывать биатлоном. Ожидала ли? Нет, но теперь вижу, какие суммы приходят на банковский счёт», — цитирует Экхофф VG.

Напомним, по итогам шести этапов Кубка мира Тириль на 15 очков опережает в личном зачёте Доротею Вирер из Италии.