Первый тренер Логинова сравнила подготовку юниорской и взрослой сборных России

Мама и тренер чемпионки мира по биатлону среди юниоров Анастасии Халиуллиной, а также первый наставник лидера национальной команды Александра Логинова Екатерина Халиуллина рассказала, почему, на её взгляд, юниорская сборная России выступает успешнее взрослой.
«Юноши и юниоры тренируются не все со сборной командой. Здесь соревнуются несколько систем подготовки. Кому-то подходит одна, кому-то другая, а в целом собирается хорошая команда. В сборной же все тренируются по одному плану, нет соревнования методик между собой. А одна методика — она либо подойдёт, либо не подойдёт. Если бы у нас были разные подходы к подготовке национальной сборной, больше индивидуализации, то и результат был бы лучше.
В чём различия подготовки юниоров? Кудисова и Халиуллина тренировались со сборной командой, Шевченко и Худорожкова работали с регионами, а Гореева была в резервной сборной России. Все использовали разные методики, что позволило собрать хорошую команду. Также разная подготовка была у юношей. Если бы в основной сборной был такой же дифференцированный подход, то у кого-нибудь появился бы результат, а тут системная ошибка ударила по всем сразу.
Поддерживаю ли я отношения со своим воспитанником Александром Логиновым? Нет. Здесь я не буду давать комментариев. Мы просто не общаемся, и всё. Вы извините, но я не хочу касаться темы Александра Логинова», — приводит слова Екатерины Халиуллиной News.ru.
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