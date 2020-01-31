Словенец Фак: люблю свою фамилию, она лучшая, её можно использовать во многих ситуациях

Словенский биатлонист Яков Фак признался, что ему нравится его фамилия. Он отметил, что считает её мультиязычной и хорошо подходящей для разных ситуаций.



«Когда я допустил промах последним, 20-м, выстрелом (в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. — Прим. „Чемпионата“), я сказал: „Фааааааак“. Мне нравится моя фамилия. Она лучшая. При этом очень интернациональная и может быть использована во многих ситуациях», — написал Фак на своей странице в «Инстаграме».



В индивидуальной гонке в Поклюке словенец занял 12-е место. Промах на заключительной стрельбе стал для Якова единственным.



В общем зачёте Кубка мира Фак занимает 15-ю строчку. В его активе 286 баллов. Он на 315 очков отстаёт от лидирующего француза Мартена Фуркада.