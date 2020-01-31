Россиянка Калинина завоевала серебро в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Любовь Калинина заняла второе место в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Победительницей соревнований стала итальянка Линда Цингерле. Третий результат продемонстрировала француженка Осеан Мишлон.

Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Девушки. Спринт

1. Линда Цингерле (Италия) — 17.44,7 (1).

2. Любовь Калинина (Россия) — +20,8 (0).

3. Осеан Мишлон (Франция) — +21,3 (2)...

6. Алёна Мохова (Россия) — +42,3 (1)...

17. Амина Иванова (Россия) — +1.13,3 (0).

32. Дарья Малышкина (Россия) — +1.48,0 (3).

Ранее сегодня, 31 января, золото в спринте у юношей завоевал россиянин Алексей Ковалёв. Чемпионат мира в Ленцерхайде завершится 2 февраля.