Россиянка Калинина завоевала серебро в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону
Российская биатлонистка Любовь Калинина заняла второе место в спринтерской гонке на юношеском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Победительницей соревнований стала итальянка Линда Цингерле. Третий результат продемонстрировала француженка Осеан Мишлон.
Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Девушки. Спринт
1. Линда Цингерле (Италия) — 17.44,7 (1).
2. Любовь Калинина (Россия) — +20,8 (0).
3. Осеан Мишлон (Франция) — +21,3 (2)...
6. Алёна Мохова (Россия) — +42,3 (1)...
17. Амина Иванова (Россия) — +1.13,3 (0).
32. Дарья Малышкина (Россия) — +1.48,0 (3).
Ранее сегодня, 31 января, золото в спринте у юношей завоевал россиянин Алексей Ковалёв. Чемпионат мира в Ленцерхайде завершится 2 февраля.
Россиянин Ковалёв выиграл золото в спринте на юношеском чемпионате мира по биатлону
Читайте также
- 31 января 2020
-
18:07
-
17:10
-
14:18
-
12:22
-
12:12
-
09:56
-
00:11
- 30 января 2020
-
22:46
-
18:23
-
16:42
-
16:14
-
11:38
-
11:01
-
10:50
-
10:43
-
10:14
-
09:36
-
08:54
- 29 января 2020
-
22:32
-
19:01
-
18:34
-
18:17
-
17:58
-
17:38
-
16:50
-
16:25
-
16:24
-
14:34
-
14:21
-
10:12
-
09:11
- 28 января 2020
-
23:25
-
23:05
-
21:41
-
21:28
Партнерский контент