Из-за коронавируса биатлонисты отменили тестирование лыж на трассах ОИ-2022

В связи с распространением нового коронавируса в Чжанцзякоу (Китай) отменены тестовые лыжные мероприятия Игр-2022 у биатлонистов. 27 февраля — 2 марта представители национальных федераций по приглашению IBU должны были приехать в Китай, чтобы ознакомиться с погодными условиями, качеством снега и его температурой, попробовать различные лыжные мази.

«IBU очень серьёзно относится к здоровью всех спортсменов, тренеров, команд и персонала. В связи с распространением коронавируса и объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, мы договорились отменить мероприятие по тестированию лыж в Пекине в интересах здоровья и безопасности всех, кто в этом участвует. Мы будем продолжать следить за ситуацией на месте и надеемся предложить альтернативную дату для лыжных тестов в будущем», — приводит слова генерального секретаря IBU Никласа Карлссона пресс-служба организации.

Представитель IBU также заверил, что китайские биатлонисты и их наставник Оле Эйнар Бьорндален здоровы, так как не были в Китае с начала ноября 2019 года и не имели контактов с соотечественниками.