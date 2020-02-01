К. Резцова: написала имя учительницы, а рядом — «дура». Мама сказала: «Дочь, ты молодец»

Член сборной России по биатлону Кристина Резцова рассказала забавную историю из детства, итогом которой стал вызов в школу родителей.
«В школе я почему-то была смирная. Школа меня дисциплинировала: выглядела заведением, где надо постоянно бояться учителей и никому не перечить. Да я их и уважала в принципе. Но один раз, блин, сорвалась: маму вызвали.
Поводом стало моё поведение. Написала на парте имя учительницы, а рядом — «дура». Зелёнкой! И знаете, что мама потом сказала? «Дочь, ты молодец, она такая и есть. Но если тебе так не нравится учительница, напиши на стене дома, чтобы все видели! На парте-то зачем?!» — цитирует Кристину «Матч ТВ».
Напомним, мать Кристины — Анфиса Резцова, обладательница золотых олимпийских медалей в биатлоне и лыжных гонках.
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