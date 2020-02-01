К. Резцова: всё умею — ремонтировать, стирать, готовить

Член сборной России по биатлону Кристина Резцова заявила, что неплохо ладит с различными строительными инструментами.



«Хозяйственная ли я по дому? Да. Не люблю хвалиться, но многое ремонтное сделала в квартире сама. Приходилось лампочки прикручивать над кухонной панелью, при том что дома у меня мужчины не водились. Шуруповёрта нет, дрели — тоже, крутила отверткой изо всей мочи.



Чтобы держалку для бумаги в туалете прикрепить, нашла перфоратор. Там плитка, надо было четко и резко. Долбила со страшным грохотом, теперь хоть в строители иди. Залезала на холодильник, чтобы вытяжку приделать, иначе провод до розетки не дотягивался… Все умею: ремонтировать, стирать, готовить», — цитирует Кристину «Матч ТВ».

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