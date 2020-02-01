Драчёв — о сборной России по биатлону: нам надо искать таланты, улучшать качество стрельбы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв перед стартом сборной России на чемпионате мира в Антхольце (Италия) назвал главную задачу. Турнир состоится с 13 по 23 февраля.
«Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления в ходе всего сезона. Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу. Но главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать.
Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где своя специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд. У нас такое могут разве что Лариса Куклина и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов», — цитирует Драчёва ТАСС.
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