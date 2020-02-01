Хованцев: состав сборной России на ЧМ по биатлону будет объявлен после этапа Кубка IBU

Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что окончательный состав национальной команды на чемпионат мира определится после этапа Кубка IBU в Арбере (Германия).

«У нас сейчас на сборе все те, кто участвовал на последнем этапе. Помимо них ещё есть кандидаты, выступающие на Кубке IBU. Мы их тоже можем привлечь. Они в часе езды от нас. Определимся по составу после этапа в Арбере. Посмотрим, кого мы сможем привлечь оттуда. Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Чемпионат мира с 13 по 23 февраля пройдёт в Антхольце (Италия). Этап Кубка IBU в Арбере состоится с 8 по 9 февраля.

В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.