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Хованцев: состав сборной России на ЧМ по биатлону будет объявлен после этапа Кубка IBU

Хованцев: состав сборной России на ЧМ по биатлону будет объявлен после этапа Кубка IBU
Биатлон / Чемпионат мира 0

Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что окончательный состав национальной команды на чемпионат мира определится после этапа Кубка IBU в Арбере (Германия).

«У нас сейчас на сборе все те, кто участвовал на последнем этапе. Помимо них ещё есть кандидаты, выступающие на Кубке IBU. Мы их тоже можем привлечь. Они в часе езды от нас. Определимся по составу после этапа в Арбере. Посмотрим, кого мы сможем привлечь оттуда. Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — приводит слова Хованцева РИА «Новости».

Чемпионат мира с 13 по 23 февраля пройдёт в Антхольце (Италия). Этап Кубка IBU в Арбере состоится с 8 по 9 февраля.

В 2019 году на мировом первенстве в Эстерсунде (Швеция) российская сборная завоевала два серебра и бронзу.

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