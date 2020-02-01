Биатлонист Бабиков пока будет участвовать во внутрироссийских соревнованиях

Чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Бабиков не выполнил критерии отбора на чемпионат Европы. Из-за этого он продолжит на внутрироссийских соревнованиях, заявил личный тренер спортсмена Виктор Никитин.

28-летний Бабиков перед началом международного сезона не отобрался в основной состав сборной России, но выступил на первом этапе Кубка мира благодаря личной квоте. В Эстерсунде (Швеция) он попал в очковую зону в индивидуальной гонке, но тренерский штаб сборной на следующие два старта отдал предпочтение другим спортсменам — Дмитрию Малышко и Эдуарду Латыпову. На прошлой неделе на соревнованиях в Ижевске Бабиков не сумел выполнить критерии отбора на чемпионат Европы.

«Нет, на чемпионат Европы он не едет, поскольку не выполнил критерии отбора. Сможет ли он туда попасть тренерским решением? Это вопрос не ко мне. Пока он будет выступать на внутрироссийских соревнованиях. Сейчас он поедет в Кирово-Чепецк, где пройдут чемпионат и Кубок России», — цитирует Никитина ТАСС.



По словам специалиста, биатлонист сейчас тренируется за счёт региона.