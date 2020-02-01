Логинов и Елисеев побегут смешанную эстафету на чемпионате мира

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров сообщил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев выступят в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия), который стартует 13 февраля.



«Согласно критериям, которые были утверждены ранее и о которых знает, мне кажется, уже вся страна, у нас на чемпионат мира поехать может семь человек. Сейчас команда состоит из шести человек. Эти люди поедут на тренировочный сбор в Риднау. В эту шестёрку входит и Кирилл Стрельцов. До старта ЧМ-2020 у нас будет ещё как минимум один этап Кубка IBU, где тоже есть возможность посмотреть спортсменов. Не надо забывать и о первенстве мира среди юниоров, где выступает Карим Халили. Он зарекомендовал себя как эстафетчик. В конечном итоге всё определяется тренерским решением.



Уже предопределено, что смешанную эстафету на чемпионате мира с мужской стороны пробегут Александр Логинов и Матвей Елисеев. Они же войдут в состав сборной на спринт. Будем надеяться, что в пасьюте они побегут. Мы твёрдо рассчитываем на это. В качестве третьего номера сборной рассматриваем Евгения Гараничева. В прошлом году ему удалось отобраться в масс-старт на ЧМ. Четвёртый человек — посмотрим по сбору в Риднау и контрольной гонке», — приводит слова Белозёрова «Матч ТВ».