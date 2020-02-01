Норицын: думаю, Миронову соберём к чемпионату мира

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал неудачное выступление национальной команды на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге, а также рассказал о состоянии Светланы Мироновой перед чемпионатом мира в Антхольце (Италия).



«Этапы в Оберхофе и Рупольдинге пришлись на реакклиматизацию спортсменок. Нужно учитывать, что у каждого человека организм реагирует на такие вещи индивидуально. Не хватает горного стажа, чтобы организм успевал адаптироваться к высоте в кратчайшие сроки и безболезненно.



Не скажу, что Светлана Миронова сейчас переживает глубокий спад. Да, мы сделали небольшой шаг назад в результативности. Но мы скорее вернулись к той работе, которая была проделана летом. Думаю, что Свету соберём к чемпионату мира, всё нормально будет.



Наши тренировочные мероприятия можно разделить на два блока: первый — восстановительный, второй — предсоревновательный. Сначала проведём работу над восстановлением возможностей, потом будем работать более узко.



Кто пополнит состав сборной на ЧМ? Давайте без фамилий. У нас есть спортсмены, которые могут побиться в спринте, есть те, кому по силам пройти гонку с четырьмя огневыми рубежами без штрафов», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

Норицын — о Мироновой: Света изменилась, но на неё давит критика