Истомин: если всё пройдёт хорошо, ногами Логинов будет сильнее многих лидеров Кубка мира

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал выступление мужской команды на последних этапах Кубка мира в Оберхофе и Хохфильцене, отметив, что западение скорости было прогнозируемым.



Специалист подчеркнул, что если лидер сборной России Александр Логинов сможет адаптироваться к условиям высоты, то на чемпионате мира в Антхольце он будет быстр на лыжне.



«Предполагали, что так будет: те ребята, которые больше силовики, у них начнётся западение скорости. Это касается Матвея Елисеева. Какой наш реальный уровень? Могу сказать, что на этапе в Хохфильцене на пике наша сборная точно не была. По скоростям мы не упали ниже уровня Эстерсунда, держимся. А по результативности — да, видно, что команда подустала от гонок. Но это нормально.



Было много гонок, по итогам которых мы были очень близки к медалям. Где-то чего-то не хватило. Например, в Оберхофе Матвей замешкался на рубеже, потерял 20 секунд и проиграл медаль в спринте.



Александр Логинов способен на высоте показывать высокую скорость. Для этого ему нужно просто адаптироваться к этой высоте. Если всё пройдет хорошо, ногами Логинов будет сильнее многих лидеров Кубка мира», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».