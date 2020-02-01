Истомин: если всё пройдёт хорошо, ногами Логинов будет сильнее многих лидеров Кубка мира

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал выступление мужской команды на последних этапах Кубка мира в Оберхофе и Хохфильцене, отметив, что западение скорости было прогнозируемым.
Специалист подчеркнул, что если лидер сборной России Александр Логинов сможет адаптироваться к условиям высоты, то на чемпионате мира в Антхольце он будет быстр на лыжне.
«Предполагали, что так будет: те ребята, которые больше силовики, у них начнётся западение скорости. Это касается Матвея Елисеева. Какой наш реальный уровень? Могу сказать, что на этапе в Хохфильцене на пике наша сборная точно не была. По скоростям мы не упали ниже уровня Эстерсунда, держимся. А по результативности — да, видно, что команда подустала от гонок. Но это нормально.
Было много гонок, по итогам которых мы были очень близки к медалям. Где-то чего-то не хватило. Например, в Оберхофе Матвей замешкался на рубеже, потерял 20 секунд и проиграл медаль в спринте.
Александр Логинов способен на высоте показывать высокую скорость. Для этого ему нужно просто адаптироваться к этой высоте. Если всё пройдет хорошо, ногами Логинов будет сильнее многих лидеров Кубка мира», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».
- 1 февраля 2020
-
22:49
-
22:13
-
21:39
-
17:58
-
17:38
-
17:24
-
17:11
-
16:52
-
15:51
-
14:41
-
13:30
-
11:32
-
10:34
-
00:49
- 31 января 2020
-
18:07
-
17:10
-
14:18
-
12:22
-
12:12
-
09:56
-
00:11
- 30 января 2020
-
22:46
-
18:23
-
16:42
-
16:14
-
11:38
-
11:01
-
10:50
-
10:43
-
10:14
-
09:36
-
08:54
- 29 января 2020
-
22:32
-
19:01
-
18:34