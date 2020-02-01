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Фийон Майе: статус биатлониста номер два в мире оказывает на меня небольшое давление

Фийон Майе: статус биатлониста номер два в мире оказывает на меня небольшое давление
Биатлон / Чемпионат мира 0

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе сообщил, что на чемпионате мира в Антхольце (Италия) рассчитывает справиться с повышенным давлением. При этом он отметил, что хотел бы выиграть на этих соревнованиях золото в индивидуальной и командной дисциплинах.

«Статус биатлониста номер два в мире оказывает на меня небольшое давление, но я пытаюсь абстрагироваться от этого. Буду стараться получать удовольствие от положительных моментов, которые даёт этот статус. На чемпионате мира будет больше СМИ и зрителей. Это создаст другую атмосферу, но гонки будут такими же. Я хотел бы выиграть как личное, так и командное золото», — приводит слова француза Nordic Magazine.

Фийон Майе занимает второе место в общем зачёте Кубка мира. В его активе 532 балла. Он уступает лишь своему соотечественнику — Мартену Фуркаду (601).

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