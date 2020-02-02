Норвежский биатлонист Невланд выиграл пасьют на ЮЧМ, Зубарев — 20-й

Норвежский биатлонист Мартин Невланд стал лучшим в гонке преследования на 10 км среди юношей на чемпионате мира в Швейцарии. Он пробежал дистанцию за 26 минут 28 секунд, допустив один промах.
Вторым финишировал чех Ондржей Манек (+25,4), чисто отстрелявший на четырех рубежах. На третью ступень пьедестала почёта поднялся словенец Ловро Планко, который зашёл на три штрафных круга.
Выигравший спринт Алексей Ковалёв провалил стрельбу и занял лишь 26-е место. Лучшим из россиян стал Алексей Зубарев, замкнувший топ-20.
Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария
Юноши. Гонка преследования
1. Мартин Невланд (Норвегия) — 26.28,0 (1 промах)
2. Ондржей Манек (Чехия) — +25,4 (0)
3. Ловро Планко (Словения) — +52,0 (3)…
20. Алексей Зубарев (Россия) — +2.49,0 (5)
21. Станислав Ильиных (Россия) — +2.53,8 (2)…
26. Алексей Ковалёв (Россия) — +3.27,2 (6)…
40. Виталий Гатилов (Россия) — +4.53,2 (5).
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