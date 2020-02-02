Мохова и Калинина не смогли завоевать медали в гонке преследования на ЮЧМ по биатлону

Австрийская биатлонистка Анна Гандлер стала победительницей гонки преследования на 7,5 км среди девушек на юниорском чемпионате мира в Швейцарии. Она пробежала дистанцию за 22 минуты 1,2 секунды, допустив 1 промах на третьем огневом рубеже.



Всего 1,2 секунды Гандлер уступила француженка Камиль Купе. Третьей стала представительница Италии Линда Цингерле (+15,0). Она стартовала первой, но зашла на три штрафных круга.



Россиянки Алёна Мохова (+37,3) и Любовь Калинина (+37,5) заняли 4-е и 5-е место соответственно.



Биатлон. Юношеский чемпионат мира. Ленцерхайде, Швейцария

Девушки. Гонка преследования



1. Анна Гандлер (Австрия) — 22.01,2 (1 промах)

2. Камиль Купе (Франция) — +1,2 (1)

3. Линда Цингерле (Италия) — +15,0 (3)

4. Алена Мохова (Россия) — +37,3 (2)

5. Любовь Калинина (Россия) — +37,5 (3)…

34. Дарья Малышкина (Россия) — +3.33,7 (6)…

39. Амина Иванова (Россия) — +3.55,2 (4).