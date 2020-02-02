Шестой этап Кубка IBU будет перенесён из Германии по причине тёплой погоды

Шестой этап Кубка IBU не состоится в Германии 8-9 февраля из-за установившейся тёплой погоды. Организаторы ищут варианты замены.
«Шестой этап Кубка IBU, который был должен был пройти в Арбере (Германия) 8-9 февраля 2020 года, должен быть отменён из-за дождя и тёплой погоды. IBU пытается найти замену, о чём своевременно информирует», — сообщает пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере».
На 8 февраля в программе соревнований запланированы спринтерские гонки, а на 9-е – масс-старт-60. Тренеры сборной России планировали ещё раз посмотреть кандидатов в национальную сборную на чемпионат мира, а также на этапы Кубка мира, которые пройдут после первенства планеты. Напомним, что общий зачёт Кубка IBU среди женщин возглавляет россиянка Екатерина Глазырина, на третьем месте – Анастасия Поршнева.
- 2 февраля 2020
-
21:05
-
18:43
-
17:58
-
17:15
-
14:52
-
13:56
-
13:40
- 1 февраля 2020
-
22:49
-
22:13
-
21:39
-
17:58
-
17:38
-
17:24
-
17:11
-
16:52
-
15:51
-
14:41
-
13:30
-
11:32
-
10:34
-
00:49
- 31 января 2020
-
18:07
-
17:10
-
14:18
-
12:22
-
12:12
-
09:56
-
00:11
- 30 января 2020
-
22:46
-
18:23
-
16:42
-
16:14
-
11:38
-
11:01
-
10:50