Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шестой этап Кубка IBU перенесён из Германии в Италию из-за дождя

Шестой этап Кубка IBU перенесён из Германии в Италию из-за дождя
Биатлон / Кубок IBU 0

Международный союз биатлонистов изменил место проведения шестого этапа Кубка IBU. Соревнования не могут быть проведены в Арбере (Германия), так как в последние дни там установилась тёплая дождливая погода, о чём с сожалением сообщили организаторы.

IBU оперативно нашёл другое место проведения, удобное для всех участников. 8 и 9 февраля шестой этап Кубка IBU пройдёт в Мартелло (Италия), сообщает пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере». Программа будет сохранена без изменений. На 8 февраля запланированы спринтерские гонки, а на 9-е – масс-старт-60.

Позднее, 13-16 февраля, в Мартелло, уже по ранее утверждённому календарю состоится и седьмой этап Кубка IBU, в программе которого спринтерские гонки и пасьюты.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020