Шестой этап Кубка IBU перенесён из Германии в Италию из-за дождя

Международный союз биатлонистов изменил место проведения шестого этапа Кубка IBU. Соревнования не могут быть проведены в Арбере (Германия), так как в последние дни там установилась тёплая дождливая погода, о чём с сожалением сообщили организаторы.

IBU оперативно нашёл другое место проведения, удобное для всех участников. 8 и 9 февраля шестой этап Кубка IBU пройдёт в Мартелло (Италия), сообщает пресс-служба IBU на своей странице в «Твиттере». Программа будет сохранена без изменений. На 8 февраля запланированы спринтерские гонки, а на 9-е – масс-старт-60.

Позднее, 13-16 февраля, в Мартелло, уже по ранее утверждённому календарю состоится и седьмой этап Кубка IBU, в программе которого спринтерские гонки и пасьюты.