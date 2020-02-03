Драчёв оценил выступление сборной России на юниорском чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Сборные России и Норвегии поделили первое место в общекомандном медальном зачёте. Обе команды завоевали по 9 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.
«Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъёме, есть с кем работать. Все награды, что мы завоевали, являются плодом совместной работы сборной с регионами, которые нам помогли. Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат», – приводит слова Драчёв ТАСС.
Драчёв также прокомментировал победный финиш Анастасии Шевченко с флагом в гонке преследования.
«Этим мы поставили красивую точку, что очень значимо», – сказал глава СБР.
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