Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв оценил выступление сборной России на юниорском чемпионате мира

Драчёв оценил выступление сборной России на юниорском чемпионате мира
Биатлон / Чемпионат мира 0

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление россиян на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария). Сборные России и Норвегии поделили первое место в общекомандном медальном зачёте. Обе команды завоевали по 9 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую.

«Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъёме, есть с кем работать. Все награды, что мы завоевали, являются плодом совместной работы сборной с регионами, которые нам помогли. Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат», – приводит слова Драчёв ТАСС.

Драчёв также прокомментировал победный финиш Анастасии Шевченко с флагом в гонке преследования.

«Этим мы поставили красивую точку, что очень значимо», – сказал глава СБР.

Россия и Норвегия поделили 1-е место в командном зачёте юниорского ЧМ по биатлону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020