Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Швейцарии опубликовала список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир будет проходить с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).



Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швейцарии

Мужчины: Серафин Вистнер, Марио Долдер, Беньямин Вегер.

Женщины: Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Элиза Гаспарин, Ирене Кадуриш, Лена Хекки.



Ещё один биатлонист, который выступит в составе мужской сборной, станет известен позже. Об этом сообщает официальный «твиттер» чемпионата мира.



Ранее состав на чемпионат мира объявили сборные Франции, Швеции и Германии.