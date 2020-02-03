Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира по биатлону
Сборная Швейцарии опубликовала список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир будет проходить с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Швейцарии
Мужчины: Серафин Вистнер, Марио Долдер, Беньямин Вегер.
Женщины: Селина Гаспарин, Айта Гаспарин, Элиза Гаспарин, Ирене Кадуриш, Лена Хекки.
Ещё один биатлонист, который выступит в составе мужской сборной, станет известен позже. Об этом сообщает официальный «твиттер» чемпионата мира.
Ранее состав на чемпионат мира объявили сборные Франции, Швеции и Германии.
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