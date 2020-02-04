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Виткова пропустит чемпионат мира по биатлону

Виткова пропустит чемпионат мира по биатлону
Биатлон / Чемпионат мира 0

Чешская биатлонистка Вероника Виткова пропустит чемпионат мира в Антхольц-Антерсельве (Италия) в связи с хроническими проблемами со здоровьем. Изначально 31-летняя спортсменка была включена в заявку сборной Чехии. В составе национальной команды Виткову заменит 21-летняя юниорка Тереза Винкларкова. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

Таким образом, сборную Чехии по биатлону на чемпионате мира в Антхольце представят: Маркета Давидова, Люция Харватова, Джессика Йислова, Ева Пускарчикова, Тереза Винкларкова среди женщин и Михал Крчмарж, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Адам Вацлавик среди мужчин.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. Программу соревнований откроет смешанная эстафета.

Источник: Idnes.cz

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