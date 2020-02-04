Шипулин отреагировал на ситуацию вокруг паратриатлониста, работающего курьером

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин отреагировал на ситуацию вокруг чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова. Ранее стало известно, что спортсмен устроился на работу в «Яндекс.Еду». Сообщалось, что он работает курьером, чтобы оплатить участие в Паралимпиаде.

«Паратриатлонист Михаил Асташов буквально за один день стал звездой. Парень устроился работать курьером в службу доставки, и о нём написали десятки СМИ. Михаила я знаю лично, мы познакомились ещё в конце ноября прошлого года. Он пришёл ко мне на приём избирателей, который я проводил в Екатеринбурге, и рассказал, что хотел бы выступить на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Для этого спортсмену необходимо принять участие в международных соревнованиях и набрать квалификационные очки. Чтобы отправиться на эти соревнования, Михаилу были нужны 350 тыс. рублей. Я обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену. Вся необходимая Михаилу сумма была найдена.



Некоторые СМИ, публикуя новости о Михаиле и его новой работе, писали, будто паратриатлонист вынужден работать курьером, чтобы накопить деньги для участия в соревнованиях. Вот только это совсем не так. Послушайте, что говорит об этом сам Михаил. Этот сильный, смелый и трудолюбивый парень, несмотря на свою инвалидность, продолжает жить полной жизнью. Он не сломался, не пожалел себя, а наоборот стал обеспечивать себя сам. Я уважаю Михаила за такое по-настоящему мужское и волевое решение. Поступок Михаила — пример для многих из нас. Нужно не сдаваться, не опускать руки, идти только вперёд, побеждая в первую очередь самого себя и собственные страхи.

Жаль, что некоторые профильные министры вспомнили о Михаиле только тогда, когда о нем стали трубить СМИ. Считаю, что заботиться о спортсменах нужно регулярно, а не когда информационный повод появился и журналисты просят комментарий. С Михаилом мы продолжаем общаться, буду болеть за него на соревнованиях и помогать ему. Уверен, мы ещё услышим о новом паралимпийском чемпионе Михаиле Асташове!" — написал Шипулин в своём «инстаграме».