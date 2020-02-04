CAS рассмотрит дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной 2 и 3 марта

Спортивный арбитражный суд (CAS) 2 и 3 марта намерен рассмотреть дела российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом сообщает официальный сайт CAS.
В 2017 году МОК пожизненно отстранил Вилухину, Романову и Зайцеву от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Решение было обжаловано в CAS.
Двукратная олимпийская чемпионка Зайцева, призёр чемпионата мира Вилухина и призёр чемпионата Европы Романова были лишены серебряных наград эстафетной гонки Игр 2014 года в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Вилухина была лишена также олимпийского серебра за второе место в спринте. Они оспорили это решение в CAS, куда апелляции подали ещё 39 российских спортсменов, наказанных МОК. Однако рассмотрение их дел отложили в связи с тем, что их интересы представляют другие адвокаты, а сами спортсменки к тому моменту уже закончили карьеры.
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