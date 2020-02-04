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Биатлонистка Вилухина хочет посетить слушания своего дела в CAS

Биатлонистка Вилухина хочет посетить слушания своего дела в CAS
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Вилухина намерена присутствовать в Спортивном арбитражном суде (CAS) на рассмотрении своего дела. Об этом сообщил муж спортсменки Валерий Иванов.

CAS 2 и 3 марта намерен рассмотреть дела Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой, в отношении которых Международный олимпийский комитет (МОК) принял санкции по итогам Олимпиады 2014 года в Сочи.

В 2017 году МОК пожизненно отстранил биатлонисток от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Решение было обжаловано в CAS.

«Ольга, конечно, поедет на слушание в CAS. Подача апелляций была абсолютно верным шагом, они абсолютно чисты. Во время Олимпиады у них брали множество проб, и ни одна из них не показала положительного результата на допинг. На них было просто наговорено.

Что касается ожиданий от решения, то у меня такое чувство, что оно будет более политическим, чем демократичным. Позиция ВАДА и CAS во многом зависит от политики, а не от демократии», — приводит слова Иванова ТАСС.

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CAS рассмотрит дела биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной 2 и 3 марта
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