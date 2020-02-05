Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России

Чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков одержал победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке. Второе место занял Евгений Идинов. Третий результат продемонстрировал Максим Макаров.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Спринт. Мужчины
1. Антон Бабиков – 26.32,8 (0).
2. Евгений Идинов – +51,9 (0).
3. Максим Макаров – +1.16,6 (0).
4. Юрий Шопин – +1.17,0 (2).
5. Александр Поварницын – +1.24,6 (2).
6. Иван Томилов – +1.25,7 (2).
7. Пётр Пащенко – +1.29,4 (3).
8. Александр Жирный – +1.30,9 (2).
9. Александр Бабчин – +1.42,2 (1).
10. Рустам Каюмов – +1.43,5 (1)...
31. Евгений Сидоров – +3.12,6 (6).
Ранее Бабиков не сумел отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы в Отепя.
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