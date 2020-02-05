Казакевич победила в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону
Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке. Второе место заняла Тамара Воронина. Третий результат продемонстрировала Ольга Мощенкова.
Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк
Спринт. Женщины
1. Ирина Казакевич – 25.27,0 (1).
2. Тамара Воронина – 23,3 (1).
3. Ольга Мощенкова – 34,1 (1).
4. Екатерина Щепанская – 53,4 (2).
5. Ольга Якушова – 53,6 (1).
6. Наталья Ушкина – 1.00,4 (1).
7. Анастасия Евсюнина – 1.06,2 (2).
8. Екатерина Мошкова – 1.16,6 (4).
9. Софья Ленькова – 1.30,6 (0).
10. Анастасия Егорова – 1.33,1 (2).
Ранее в мужском спринте победил чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Вторым стал Евгений Идинов, третьим — Максим Макаров.
Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка России
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