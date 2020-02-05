Казакевич победила в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону

Ирина Казакевич одержала победу в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка России по биатлону в Кирово-Чепецке. Второе место заняла Тамара Воронина. Третий результат продемонстрировала Ольга Мощенкова.



Биатлон. Кубок России. Восьмой этап. Кирово-Чепецк

Спринт. Женщины

1. Ирина Казакевич – 25.27,0 (1).

2. Тамара Воронина – 23,3 (1).

3. Ольга Мощенкова – 34,1 (1).

4. Екатерина Щепанская – 53,4 (2).

5. Ольга Якушова – 53,6 (1).

6. Наталья Ушкина – 1.00,4 (1).

7. Анастасия Евсюнина – 1.06,2 (2).

8. Екатерина Мошкова – 1.16,6 (4).

9. Софья Ленькова – 1.30,6 (0).

10. Анастасия Егорова – 1.33,1 (2).

Ранее в мужском спринте победил чемпион мира 2017 года, трёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков. Вторым стал Евгений Идинов, третьим — Максим Макаров.